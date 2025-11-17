Staffel 1Folge 6vom 17.11.2025
Folge 6: Illinois Chainsaw Massacre
41 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Am 27. September 1996 entdeckt ein Streifenbeamter in Decatur ein verlassenes Auto. Der Besitzer des Wagens behauptet, es an dem Tag seiner Freundin Karyn Slover geliehen zu haben, damit sie ihren dreijährigen Sohn von ihren Schwiegereltern abholen kann. Drei Tage später wird ihr Kopf am Ufer des Lake Shelbyville in einem Müllsack gefunden. Die Ermittler beginnen, ihr näheres Umfeld genau zu durchleuchten. Wer hat Karyn entführt und umgebracht?
Der entscheidende Fehler - One Deadly Mistake
Genre:Krimi, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited