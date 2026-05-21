Der Fahnder
Folge 21: König der Verlierer
49 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Ein junges Mädchen wird tot aufgefunden. Faber ist sich sicher, dass der Zuhälter Jöckle in den Fall verwickelt ist. Ulrike, ein junges Mädchen aus dem Milieu, könnte eine wichtige Zeugin sein. Faber und Max machen sich auf die Suche nach ihr, doch Sigi, ein Chaos verbreitender Taxifahrer, kommt den beiden ins Gehege, entführt Ulrike.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Der Fahnder
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Release Company, WDR mediagroup