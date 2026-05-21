Der Fahnder
Folge 23: Hendriks Alleingang
50 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Hendrik Roloff hat Schulden bei seinen Klassenkameraden und Probleme mit der Polizei. Faber nimmt sich seiner an und versucht ihm zu helfen, aber als Hendrik eine Waffe stiehlt, wird es auch für Faber schwierig, dem Jungen beizustehen. Wenn der Junge tatsächlich unschuldig ist, wird es für Faber höchste Zeit, das zu beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Fahnder
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Release Company, WDR mediagroup