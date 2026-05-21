Der Fahnder
Folge 24: Dieb ohne Beute
49 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Faber steht kurz vor seinem Urlaub, doch dann taucht ein Tausendmarkschein auf, der zur Beute eines Überfalls, auf einen Geldtransporter, vor einem Jahr, gehört. Die Brüder Pohland sind dafür verurteilt worden und sitzen seitdem im Gefängnis. Doch von der halben Millionen Mark, fehlte bisher jede Spur.
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Der Fahnder
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Release Company, WDR mediagroup