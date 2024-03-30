Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLC Folge vom 30.03.2024
Folge vom 30.03.2024: Wer belügt wen?

44 Min. Ab 12

Die Barnetts ziehen nach Kanada und lassen ihre kleinwüchsige Adoptivtochter Natalia ganz allein in einem Apartment in Lafayette, Indiana, zurück. Die Wohnung liegt in einem Viertel mit hoher Kriminalitätsrate, ist nicht behindertengerecht eingerichtet, und Natalia hat weder Telefon noch Strom, weil die Rechnungen nicht bezahlt werden. Um an Essen zu kommen, klingelt das ukrainische Mädchen meistens bei den Nachbarn und verwahrlost zusehends. Offensichtlich wollten die Barnetts Natalia loswerden, doch eine Nachbarin wendet sich ans Jugendamt, und nun bekommen sie eine Anklage wegen Kindeswohlgefährdung.

