Auf der Suche nach der WahrheitJetzt kostenlos streamen
Der Fall Natalia Grace
Folge vom 30.03.2024: Auf der Suche nach der Wahrheit
44 Min.Folge vom 30.03.2024Ab 12
Nachdem die Barnetts ihre kleinwüchsige Adoptivtochter allein in einem Apartment in Indiana zurückgelassen haben und verwahrlosen ließen, greift die Polizei ein: Eine Anklage wegen Kindeswohlgefährdung liegt vor. Da Michaels Prozess bevorsteht, tut er alles, um die Schuld auf Kristine abzuwälzen, von der er inzwischen getrennt ist. Auch die gemeinsamen Söhne des Ex-Ehepaares sagen aus, und Jacob verrät, dass er auf Anweisung seiner Mutter auf Natalias Bett urinieren musste. Noch ist unklar, wie alt das Mädchen wirklich ist. Doch die Staatsanwaltschaft hat Natalias leibliche Mutter jetzt ausfindig gemacht.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.