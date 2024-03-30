Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 30.03.2024Ab 12

Wurde die kleinwüchsige Natalia von ihren Adoptiveltern nicht nur allein in Amerika zurückgelassen, sondern auch misshandelt? Nach Jahren ist Michael Barnetts Prozess wegen Kindeswohlgefährdung endlich im Gange, der seiner Ex-Frau steht noch aus. Michael behauptet, im Fall Natalia nur ein Spielball seiner manipulativen Gattin gewesen zu sein, die alle für ihre Zwecke benutzte. Er stellt Kristine als das wandelnde Böse hin. Michaels Anwalt ist zuversichtlich, was den Ausgang des Prozesses betrifft, doch dann taucht ein neuer Zeuge auf und macht eine vernichtende Aussage, die Michael ruinieren könnte.

