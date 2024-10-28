Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Fall Natalia Grace

Die Wahrheit liegt in der DNA

TLCFolge vom 28.10.2024
Die Wahrheit liegt in der DNA

Die Wahrheit liegt in der DNAJetzt kostenlos streamen

Der Fall Natalia Grace

Folge vom 28.10.2024: Die Wahrheit liegt in der DNA

45 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12

Natalia beginnt, die Puzzlestücke ihres Lebens zusammenzufügen - sie erfährt erstmals ihr wahres Alter. In der Zwischenzeit kommen schockierende Informationen ans Licht, die Natalias Adoptivfamilie in keinem guten Licht dastehen lassen. Wissen sie mehr, als sie preisgeben?

Alle verfügbaren Folgen