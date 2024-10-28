Vom Wunderkind zum ProblemkindJetzt kostenlos streamen
Der Fall Natalia Grace
Folge vom 28.10.2024: Vom Wunderkind zum Problemkind
45 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Es kommt zu einer explosiven Konfrontation: Natalia stellt Michael zur Rede. Wieso wurde sie wirklich von den Barnetts adoptiert? Doch erst die Strafverfolgungsbehörden geben Einblicke in die wahren Beweggründe der Adoptiveltern.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.