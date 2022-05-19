Zum Inhalt springenBarrierefrei
41 Min.Folge vom 19.05.2022

Corine und Michael erfüllten sich einen Traum und kauften eine große Pferdefarm in Ipswich, Massachusetts. Das Anwesen ist ein trubeliger Ort, an dem Reiter:innen ihre Pferde unterbringen, Reitunterricht und Turniere stattfinden. Doch das Wohnhaus der beiden muss dringend renoviert werden. Die beiden wünschen sich eine europäische Küche im englischen Landhaus-Stil, einen stimmungsvollen Clubraum zur Reithalle hin und einen neuen Wintergarten. Um die Geschichte des Hauses zu erhalten, bleibt innen vieles erhalten – und bekommt trotzdem ein zeitgemäße Überholung. Jon und Kristina müssen bei der Renovierung das knappe Budget und den sentimentalen Wert des Hauses im Auge behalten.

