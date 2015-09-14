Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 14.09.2015: Der Tuner Grand Prix
45 Min.Folge vom 14.09.2015Ab 12
Der „Boss of Big Blocks“ hat für den neuen Ford Mustang gemeinsam mit Rudi Stempfle und Christian Becker ein „Bodykit made by Geiger“ entworfen. Sein ehrgeiziges Ziel: Der Kfz-Profi möchte alle Teile direkt in den USA verkaufen. Und dann ist es endlich soweit: Der Tuner Grand Prix auf dem Hockeheimring startet. Das Geiger-Team hat sich die Wochenenden und Nächte um die Ohren geschlagen, damit alle Rennwagen rechtzeitig fertig werden. Beim Prestige-Event entscheiden die schnellsten Rundenzeiten über Sieg oder Niederlage.
