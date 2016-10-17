Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 17.10.2016: Überraschung!
44 Min.Folge vom 17.10.2016Ab 12
Ein neuer Rahmen, ein neues Getriebe und ein 9,4-Liter-Big-Block-Motor: Karl Geiger und seine Kfz-Experten starten ein neues Projekt. Das Team will sich bei den NitrOlympX auf dem Hockenheimring mit der Highspeed-Elite messen. Dafür brauchen die Auto-Schrauber natürlich ein passendes Vehikel. Taugt ein 55er Bel Air für den Umbau zum Dragster? Der Oldtimer wird für das Beschleunigungsrennen mit modernster Technik ausgestattet und bekommt 500 zusätzliche Pferdestärken unter die Haube. So lautet zumindest der theoretische Plan.
