Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 01.07.2019: In der Höhle des Löwen
44 Min.Folge vom 01.07.2019Ab 12
Nicht kleckern, sondern klotzen! Karl Geiger will als frischgebackener Indian-Händler bei der „European Bike Week“ im österreichischen Kärnten neue Kunden anlocken. Das Event am Faaker See zählt zu den größten Biker-Treffen der Welt, die Veranstaltung lockt jedes Jahr bis zu 125 000 Besucher an. Dort schwören die meisten Zweirad-Fans allerdings auf die Marke Harley-Davidson. Kann Karl Geiger die eingefleischten Fans im Harley-Village zu einer Probefahrt auf einer Indian überreden? In Hückelhoven hat der Kfz-Profi zudem ein C3 Corvette Stingray Cabrio im Visier.
