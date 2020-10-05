Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 05.10.2020: Jugenderinnerungen
44 Min.Folge vom 05.10.2020Ab 12
Leistungsstarke US-Cars und preisgekröntes Tuning der Extraklasse: In Karl Geigers Edelschmiede werden Träume auf vier Rädern wahr. Der Münchner Kfz-Experte geht in dieser Folge auf Einkaufstour. Dabei hat der Firmenboss unter anderem einen De Tomaso Pantera im Visier. Der italoamerikanische Klassiker kam 1971 auf den Markt und ist bei Sportwagen-Fans heiß begehrt. Während der „Boss of Big Blocks“ seine Fühler nach spektakulären Fahrzeugen ausstreckt, wird daheim in der Werkstatt eifrig geschraubt. Karls Mechaniker legen beim Hellcat eines Kunden noch einmal 100 PS drauf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.