Auf Karl Geiger und seinen Freund Rügi wartet am Ende des Roadtrips ein echtes Highlight. Die Autoexperten wollen einen Hummer H1 abholen, den sie bei Michael Manousakis und den „Steel Buddies“ eingekauft haben. Geht der Deal wie geplant über die Bühne? Daheim in München startet anschließend ein neues Projekt. Die Vollblutschrauber bauen ein Indian-Motorrad zu einer superschnellen Rennmaschine um. Ob das getunte Zweirad konkurrenzfähig ist, wird sich auf der Piste zeigen. Kann Tim mit dem modifizierten Bike einen Platz auf dem Siegertreppchen ergattern?
