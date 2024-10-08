Der Germinator
Folge vom 08.10.2024: Episode 2
43 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12
Die Adressen von verurteilten Sexualstraftätern kann man in den USA in einem Register einsehen. Die Angaben werden bei Routinekontrollen regelmäßig aktualisiert. Dabei stoßen Matthew Gallegos und Manfred Gilow in Española auf einen Mann, der nicht an der Adresse wohnt, die in seiner Akte steht. In der Einsatzzentrale geht unterdessen ein Notruf ein. Eine Frau mit Selbstmordgedanken droht sich etwas anzutun. Und bei einem Highschool-Footballspiel umstellen Polizisten das Stadion, um im US-Bundesstaat New Mexico eine Schießerei zu verhindern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.