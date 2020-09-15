Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas
Folge vom 15.09.2020: Folge 4
44 Min.Folge vom 15.09.2020Ab 12
Auch bei vermeintlich harmlosen Verkehrskontrollen droht in Texas mitunter Gefahr, denn Manfred Gilow und seine Polizeikollegen wissen nie, wen sie vor sich haben. Als die Cops in dieser Folge das Fahrzeug eines 18-Jährigen durchsuchen, kommt plötzlich eine geladene Pistole zum Vorschein. Und der junge Mann hat offenbar noch mehr auf dem Kerbholz. Am nächsten Tag präsentiert der Chief of Police einem Kumpel aus Deutschland seinen Streifenwagen. Der Dodge Hemi RT hat einen V8-Motor mit 410 PS unter der Haube. Danach steht Schießtraining auf der Agenda.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.