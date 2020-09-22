Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas
Folge vom 22.09.2020: Folge 5
44 Min.Folge vom 22.09.2020Ab 12
Manfred Gilow und seine Polizeikollegen proben bei einem ortsansässigen Öl- und Gasunternehmen in Hawkins den Ernstfall. Wenn tatsächlich Gefahr droht, bleiben den Beamten nur Minuten, um alle Zufahrtsstraßen abzuriegeln. Spätestens dann sollte jeder wissen, was er zu tun hat. Das funktioniert nur mit regelmäßigem Training. Am nächsten Tag muss die texanische Kleinstadt ohne ihren Chief of Police auskommen, denn der Auswanderer schlüpft auf der Leinwand in die Rolle des Bösewichts. Manfreds Freund, der Journalist Bob Hallmark, dreht einen Independent-Film.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.