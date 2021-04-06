Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas
Folge vom 06.04.2021: Folge 1
44 Min.Folge vom 06.04.2021Ab 12
Auf einer Baustelle in Hawkins wurden Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Dollar gestohlen. Manfred Gilows Assistentin Susan informiert sofort alle Pfandhäuser in der Region, denn möglicherweise wollen die Täter:innen das Diebesgut schnell zu Geld machen. Officer Clint Perkins ist derweil am Stadtrand einem Delinquenten auf den Fersen, gegen den mehrere Haftbefehle wegen häuslicher Gewalt vorliegen. Und der „Germinator“ nimmt auf einem verwahrlosten Grundstück abgebrannte Wohnmobile unter die Lupe, in denen mutmaßlich Crystal Meth hergestellt wurde.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.