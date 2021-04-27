Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas
Folge vom 27.04.2021: Folge 4
44 Min.Folge vom 27.04.2021Ab 12
Seit Manfred Gilow das Police Department in Hawkins leitet, ist die Kriminalitätsrate in der 1300-Seelen-Gemeinde von 40 auf 12 Prozent gefallen. Aber damit gibt sich der deutsche Auswanderer in Texas nicht zufrieden. Die Kleinstadt soll noch sicherer werden. Deshalb zeigt der Polizeichef mit seinen Beamtenkollegen auf den Straßen Präsenz. In dieser Folge konfisziert der „Germinator“ bei einer Verkehrskontrolle illegale Rauschmittel. Das Marihuana wandert in die Asservatenkammer. Wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung ist zudem ein Bußgeld fällig.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.