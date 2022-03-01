Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas
Folge vom 01.03.2022: Episode 1
45 Min.Folge vom 01.03.2022Ab 12
Polizeichef Manfred Gilow und sein Kollege Eric Tuma kontrollieren in der texanischen Kleinstadt Hawkins den Verkehr in der „School Zone“. Denn früh am Morgen, wenn die Kids zum Unterricht erscheinen, sind dort maximal 30 Meilen pro Stunde erlaubt. Autofahrern, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, droht ein saftiges Bußgeld. Und am Ortsausgang wird in dieser Folge ein Feuer gemeldet. Die Einsatzkräfte müssen schnell handeln, damit sich die Flammen nicht weiter ausbreiten. Denn in der Umgebung gibt es jede Menge Ölpipelines.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.