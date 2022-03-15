Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas
Folge vom 15.03.2022: Episode 3
45 Min.Folge vom 15.03.2022Ab 12
Manfred Gilows Arbeitstag in Hawkins beginnt hektisch. Vor einem Motel haben sich zwei Personen lautstark gestritten. Das Paar steht zudem im Verdacht, Schmuck und Wertgegenstände gestohlen zu haben. Und im Auto der mutmaßlichen Einbrecher erschnüffelt ein Spürhund Heroin. Deshalb klicken im US-Bundesstaat Texas die Handschellen. Anschließend kümmert sich der Polizeichef um eine Frau, die medizinisch versorgt werden muss. Und was hat es mit den komischen Geräuschen im Gitarrenladen auf sich? Der „Germinator“ stattet dem Geschäft einen Besuch ab.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.