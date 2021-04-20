Der Germinator
Folge vom 20.04.2021: Folge 3
45 Min.Folge vom 20.04.2021Ab 12
30 Minuten nach Dienstantritt bricht Manfred Gilow in Hawkins zu seinem ersten Einsatz auf. Ein lautstarker Beziehungsstreit ruft den Chief of Police auf den Plan. Das Erfolgsrezept des „Germinators“ ist ein Mix aus Bürgernähe und „Law and Order“. Reicht ein belehrendes Gespräch aus, um die Wogen zu glätten? Officer Clint Perkins wird derweil zu einer handfesten Auseinandersetzung gerufen. Wer wen zuerst attackiert hat, lässt sich an Ort und Stelle aber nur schwer ermitteln. Denn die beteiligten Personen machen zu dem Vorfall widersprüchliche Angaben.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.