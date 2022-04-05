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Der Germinator

Episode 6

DMAXFolge vom 05.04.2022
Episode 6

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Der Germinator

Folge vom 05.04.2022: Episode 6

45 Min.Folge vom 05.04.2022Ab 12

Ein Kunde hat in einem Autoteileladen in der texanischen Kleinstadt Hawkins mit Falschgeld bezahlt. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus: Der vermeintliche Betrüger ist offenbar ein Stammkunde. Kann Manfred Gilow den polizeibekannten Straftäter dingfest machen? Officer James Schaffner bekommt es derweil mit einem Fall von häuslicher Gewalt zu tun. Ein Mann in einem weißen Tanktop hat vor dem Blue Bonnet Motel angeblich eine Frau attackiert und in ein Auto gezerrt. Und Manfred Gilows Kollege Adam Newell konfisziert in dieser Folge 30 Gramm Marihuana.

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