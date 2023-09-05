Der Germinator
Folge vom 05.09.2023: Episode 4
45 Min.Folge vom 05.09.2023Ab 12
Die Helfer haben die ganze Nacht Truthähne geräuchert. Sie verteilen an die Menschen in Fort Myers Beach ein Thanksgiving-Essen. Am nächsten Tag stehen im US-Bundesstaat Florida Aufräumarbeiten auf der Agenda. Denn auch knapp acht Wochen nach dem Hurrikan benötigen viele Bewohner im Katastrophengebiet Unterstützung. So wie Lori beispielsweise, ihr 100 Quadratmeter großes Eigenheim stand komplett unter Wasser. Die Schäden sind immens. Für das Mobiliar kommt jede Hilfe zu spät. Ein Großteil des Hausrats ist nicht mehr zu retten und muss entsorgt werden.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.