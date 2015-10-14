Der Katzenflüsterer
Folge vom 14.10.2015: Die Piratenkatze
45 Min.Folge vom 14.10.2015Ab 6
Katzenflüsterer Jacksons macht sich auf zu Fallschirmspringer Jacques aus Austin, Texas. Dieser besitzt zwei verrückte Savannah-Katzen, die sich als echte Adrenalin-Junkies erweisen und sich häufig bis aufs Blut bekriegen. Außerdem zerkratzen sie alles, was ihnen unter die Krallen kommt, zerstören Jacques Mobiliar und jagen Besucher in die Flucht. Das größte Problem jedoch ist, dass sich die beiden Katzen unbändig für seine Fallschirme interessieren. Jacques befürchtet, dass sie eines Tages beim Spielen Fallschirme beschädigen und ihn dadurch in Lebensgefahr bringen könnten.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.