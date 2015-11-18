Der Katzenflüsterer
Folge vom 18.11.2015: Barnabas, der Lückenbüßer
44 Min.Folge vom 18.11.2015Ab 6
Maine-Coon-Katzen gelten gemeinhin als „sanfte Riesen“. Doch das aggressive Exemplar von Alan und Shannon scheint da eine Ausnahme zu sein. Vor allem mit Männern hat Kater Barnabas ein Problem. Sobald Alan in seine Nähe kommt, faucht, kratzt und beißt er wie eine wilde Bestie. Kaum zu glauben: Nur Opernmusik kann das Tier dann noch beruhigen. Die Besitzer sind derart überfordert, dass sie ihren Stubentiger sogar in die Garage verbannt haben. Um den Haussegen wieder gerade zu biegen, rückt der Katzenflüsterer Jackson Galaxy an. Schnell wird klar, dass in diesem Fall nicht nur an der Katzentreppe, sondern vor allem an der Kommunikation zwischen Mann und Kater geschraubt werden muss.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.