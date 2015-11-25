Der Katzenflüsterer
Folge vom 25.11.2015: Wer ist hier normal?
44 Min.Folge vom 25.11.2015Ab 6
Daniel und Desiree sind seit sechs Jahren verheiratet. Gerade sind sie mit Kind und Kegel in ihr Multi-Millionen-Dollar-Haus umgezogen. Doch Siamkater Frankie sorgt für ordentlich Trubel in der Villa. Sobald er außer Sichtweite ist, beschmutzt er die noble Innenausstattung mit allem was ihm zur Verfügung steht. Nicht einmal vor dem Ehebett macht der Kater halt. Frankies stinkende Hinterlassenschaften stellen die Familie auf eine harte Probe und drohen sogar zum Beziehungskiller zu werden - ein Albtraum im Traumhaus. Um den Supergau im letzten Moment zu verhindern muss Tierverhaltensforscher Jackson Galaxy ran.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.