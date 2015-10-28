Der Katzenflüsterer
Folge vom 28.10.2015: Schwänzchen in die Höh’
45 Min.Folge vom 28.10.2015Ab 6
Jackson Galaxy ist nachts Musiker und tagsüber Katzentrainer. In seiner Laufbahn hat er mit Tausenden von Katzen gearbeitet, ihr Verhalten beobachtet und sie wie auch ihre Besitzer umerzogen. In dieser Episode fährt Jackson zu John und Samantha, die von ihrem Kater Puma langsam in den Wahnsinn getrieben werden: Der zehnjährige Stubentiger geht nicht aufs Katzenklo, sondern pinkelt das ganze Haus voll. Klamotten, Schuhe, Möbel - nichts ist vor Puma sicher. Inzwischen hat er die meisten von Johns teuren Anzügen ruiniert und ist schuld daran, dass sein Herrchen in einem wichtigen Meeting streng nach Urin roch.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.