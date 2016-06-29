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Der Katzenflüsterer

Die vierbeinige Pinkelmaschine

TLCFolge vom 29.06.2016
Die vierbeinige Pinkelmaschine

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Der Katzenflüsterer

Folge vom 29.06.2016: Die vierbeinige Pinkelmaschine

45 Min.Folge vom 29.06.2016Ab 6

Jackson Galaxys heutiger Problemfall heißt Frankie - und ist die Katze von Krisi. Sie und ihr Freund Jason wollen schon lange zusammenziehen, doch der aggressive Kater macht ihnen einen Strich durch die Rechnung: Er hasst Jason, kratz und beißt, wenn er nur in seine Nähe kommt, und hat seinen Fuß schon einmal übel zugerichtet. Vor allem nachts wird Frankie aktiv und krallt sich dann auch mal gerne in Krisis Haaren fest. Jason traut sich nie, bei seiner Freundin zu schlafen und kann sich kaum vorstellen, wie ein harmonisches Zusammenleben künftig aussehen könnte. Wird der Katzentrainer eine Lösung für die drei finden?

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