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Der Katzenflüsterer

Pootie der Türsteher

TLCFolge vom 13.07.2016
Pootie der Türsteher

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Der Katzenflüsterer

Folge vom 13.07.2016: Pootie der Türsteher

45 Min.Folge vom 13.07.2016Ab 6

In dieser Episode ist Jackson Galaxy wieder im Big Apple unterwegs, um verzweifelten Katzenbesitzern unter die Arme zu greifen: Teresa und Francesco haben große Problem mit Mietze Pootie, denn die will Blut sehen, Francescos Blut! Francesco ist gerade bei seiner Freundin eingezogen und würde am liebsten gleich wieder seine Sachen packen: Sobald die aggressive Pootie den Eindringling erblickt, jagt sie ihn und wird zur Furie. Francesco traut sich kaum noch ins Haus, doch seine Freundin Teresa kann sich nicht von dem flauschigen Teufelsbraten trennen. Nun steht sie vor der Wahl: Francesco oder Pootie.

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