Der Katzenflüsterer
Folge vom 02.08.2017: Ein Wolf im Katzenpelz
44 Min.Folge vom 02.08.2017Ab 6
Mit Kater Spike ist gar nicht gut Kirschen essen. Er reagiert auf Menschen extrem aggressiv und beißt auch mal ordentlich zu. Sein verzweifeltes Frauchen Samantha hat ihn deshalb bereits aus dem Haus ausquartiert. Doch Jackson hat den Eindruck, dass der Kater kein angriffslustiges Monster, sondern eher etwas unterspielt ist. Kann er Spike und seine Besitzerin wieder zusammenbringen? Derweil sind Kim und Joel kurz vorm Durchdrehen: Ihre beiden Plüschbälle Lord Cadbury und Little Bit beharken sich bis aufs Blut! Das Pärchen hofft nun auf Jacksons Tipps, um die Tiere behutsam aneinander zu gewöhnen, damit statt Katzenchaos endlich Harmonie im Hause herrscht.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.