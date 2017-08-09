Der Katzenflüsterer
Folge vom 09.08.2017: Wild und ungezähmt
45 Min.Folge vom 09.08.2017Ab 6
Terry und Scott versorgen das gesamte Jahr über scheue Katzen im Garten. Doch die Streunertruppe wird immer größer - den beiden wächst die Sache allmählich über den Kopf. Der Winter naht, die Tiere brauchen einen Unterschlupf, müssen geimpft und kastriert werden. Auch Darcy und Mike haben ein großes Herz für Tiere und retten die ängstliche und völlig traumatisierte Sweet Pea aus einem Messi-Haushalt. Tiertrainer Jackson ist ihre letzte Hoffnung - kann er Sweet Pea die Furcht vor Menschen nehmen? Das alles möglich ist, beweist Therapiekater Buzz the Fuzz. Trotz einer traurigen Vergangenheit konnte er wieder Vertrauen fassen und erfreut heute als Botschafter der Herzen Senioren im Pflegeheim.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.