Der Killer-Kannibale: Jeffrey Dahmer
Folge 1: Die frühen Jahre
43 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Die Dokumentation erzählt die wahre verstörende Geschichte eines Serienkillers, der mit seinen Taten die Welt schockierte: Ein emotional verwahrloster Junge entwickelt sich zu einem alkoholkranken Einzelgänger mit abartigen sexuellen Fantasien.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Der Killer-Kannibale: Jeffrey Dahmer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Biografie, Krimi, Mini-Serie
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Cineflix International