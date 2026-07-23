Die Wohnung des GrauensJetzt kostenlos streamen
Der Killer-Kannibale: Jeffrey Dahmer
Folge 3: Die Wohnung des Grauens
43 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Die Dokumentation erzählt die wahre verstörende Geschichte eines Serienkillers, der mit seinen Taten die Welt schockierte: Die schwule Community in Milwaukee ist in Aufruhr, da immer mehr Männer spurlos verschwinden. Jeffrey Dahmer beginnt nun damit, Teile der Leichen zu kochen und zu verzehren.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Der Killer-Kannibale: Jeffrey Dahmer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Biografie, Krimi, Mini-Serie
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Cineflix International