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Der Killer-Kannibale: Jeffrey Dahmer

Die Wohnung des Grauens

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 23.07.2026
Die Wohnung des Grauens

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Der Killer-Kannibale: Jeffrey Dahmer

Folge 3: Die Wohnung des Grauens

43 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Die Dokumentation erzählt die wahre verstörende Geschichte eines Serienkillers, der mit seinen Taten die Welt schockierte: Die schwule Community in Milwaukee ist in Aufruhr, da immer mehr Männer spurlos verschwinden. Jeffrey Dahmer beginnt nun damit, Teile der Leichen zu kochen und zu verzehren.

Weitere Folgen in Staffel 1

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