Der Killerclown: John Wayne Gacy
1 StaffelAb 16
John Wayne Gacy führt jahrelang ein Doppelleben. Während er auf Kindergeburtstagen den lustigen Clown gibt, stapeln sich die Leichen männlicher Teenager in seinem Keller. Der Sohn polnischer Einwanderer vergewaltigt und ermordet in den 1970er Jahren 33 junge Männer und wird zum Tod durch die Giftspritze verurteilt. Die Dokumentation liefert Einblicke in die Psyche des Serienkillers und dessen abscheuliche Verbrechen.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
