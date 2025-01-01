Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Bei Kuscheln Mord

SAT.1Staffel 1Folge 12
Bei Kuscheln Mord

Bei Kuscheln MordJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 12: Bei Kuscheln Mord

45 Min.Ab 12

Als die Lehrerin Julia auf einer Kuschelparty durch ein starkes Narkosemittel, das der Mörder ihr ins Nasenspray getan hat, ermordet wird, sehen sich Mick und Andreas mit einer ganz neuen Art von Nähe konfrontiert. Erste Indizien führen sie zum arroganten Schüler Fynn-Erik, der im Internet Hassfantasien gegen Julia freien Lauf ließ. Zudem wird ihr verheirateter Kollege Meyer verdächtigt, mit dem sie eine Affäre hatte - oder wurde Julia von seiner eifersüchtigen Ehefrau ermordet?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
SAT.1
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 5 Staffeln und Folgen