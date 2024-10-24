Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 4vom 24.10.2024
Folge 4: Nachtschicht

44 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12

Als die Krankenschwester Lea Buchwald erdrosselt aufgefunden wird, stehen Mick und Andreas vor einem Rätsel. Wurde der jungen Frau ihre Passion, sich für Opfer häuslicher Gewalt einzusetzen, zum Verhängnis? Bei ihren Recherchen stoßen die beiden auf das Ehepaar Schmückler. Kerstin Schmücklers Mann gerät unter Verdacht, seine Frau zu schlagen und deshalb auch in Konflikt mit Lea gekommen zu sein. Doch auch der verheiratete Chefarzt der Klinik gerät ins Visier der Ermittlungen ...

SAT.1
