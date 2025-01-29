Das Runde muss ins EckigeJetzt kostenlos streamen
Der letzte Bulle
Folge 8: Das Runde muss ins Eckige
44 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12
Die Stürmerin Maren vom Frauenfußballclub Fortuna Rüttenscheid wurde in der Umkleidekabine ermordet. Nachdem sich Mick von der Tatsache erholt hat, dass jetzt auch schon Frauen Fußball spielen, vernehmen er und Andreas die Tatverdächtigen: die Managerin des Konkurrenzclubs, den Ehemann der Toten, Spielkollegin Julia sowie den Vereinsarzt. Zwischen Eifersucht, Geldgier und falscher Freundschaft kommen die beiden schließlich hinter das entscheidende Motiv ...
