Der letzte Bulle
Folge 1: Mord auf Distanz
46 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12
Im ländlichen Essen-Schuir wird Klaus Wollert in voller Westernmontur aus großer Distanz vom Pferd geschossen. Micks und Andreas' Ermittlungen führen sie zur "Ruhr River Ranch", einem Wildwestverein mitten im Pott. Nachdem Mick mit dem Vereinsgründer Tobias Henf Freundschaft geschlossen hat, gerät bald "Häuptling" Jürgen Tamm unter Verdacht. Dessen "Squaw" hatte nämlich ein Verhältnis mit dem Mordopfer. Doch auch Markus Wollert profitiert vom Tod seines Bruders Klaus ...
Der letzte Bulle
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Rottenkolber, Martin