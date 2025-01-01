Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 12
Folge 12: Liebe in Not

44 Min.Ab 12

Bei einem Verkehrsunfall wird Lorenz Silber schwer verletzt. Im Kofferraum seines Autos finden die Ermittler eine weibliche Leiche. Von dem Bankier können Mick und Andreas ihre Identität nicht erfahren: Er liegt im Koma. Im Zuge der Ermittlungen lernen Mick und Andreas das Reisebüro "Voyage de Luxe" kennen. Die Inhaberin vermittelt nicht nur Luxusreisen, sondern auch den jeweiligen Partner. Die Tote war eine gute Kundin und entpuppt sich als eine der reichsten Frauen Essens ...

