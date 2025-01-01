Der letzte Bulle
Folge 10: Grubengold
43 Min.Ab 12
In einer Zeche, 1000 Meter unter der Erde, hat der Bergmann Horst Lubczeck einen gewaltsamen Tod gefunden. Er wurde erschlagen und hinterlässt eine Ehefrau und eine Tochter. Immerhin lässt sich der Kreis der möglichen Täter stark eingrenzen. Dann machen Mick und Andreas jedoch eine Entdeckung, die sie stutzen lässt und die Belegschaft des Bergwerks in Aufregung versetzt. In der Tasche von Horst Lubczecks Bergarbeiterkluft findet sich ein Goldnugget! Gold im Kohlestollen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der letzte Bulle
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Rottenkolber, Martin