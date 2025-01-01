Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Bulle

Spielchen spielen

SAT.1Staffel 4Folge 9
Spielchen spielen

Der letzte Bulle

Folge 9: Spielchen spielen

44 Min.Ab 12

Bei einem Banküberfall in Essen wird eine junge Angestellte erschossen und Micks Tochter Isa als Geisel genommen. Mick und Andreas eilen zum Tatort. In einem gewagten Alleingang, der ihm natürlich Ärger einbringt, kann Mick Isa aus dem Fluchtfahrzeug befreien, ehe der Bankräuber unerkannt davonrast. Es stellt sich heraus, dass der Täter Isa kannte und der Überfall möglicherweise nur ein Ablenkungsmanöver war, um sie zu entführen ...

Der letzte Bulle
SAT.1
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

