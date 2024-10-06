Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 10: Ted, Jess und Ruby
47 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12
Der zweijährige Dackel Ruby wurde von einem Auto erfasst. Die Hündin hat dabei einige schwere Verletzungen davongetragen. Kann eine OP ihr wieder auf die Beine helfen? Dem neun Jahre alten Schnauzer Jess steht ein komplizierter Eingriff an der Wirbelsäule bevor. Doch da ist auch noch ein Knoten im rechten Oberschenkel, der Noel große Sorgen bereitet ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021