Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 5: Apple, Rosco und Siam
47 Min. 15.09.2024
Der energiegeladene Welpe Apple hat Probleme mit seinem Hinterbein. Besonders nach langen Spaziergängen beginnt der kleine Vierbeiner zu humpeln. Ob eine speziell angefertigte 3D-Prothese dem jungen Hund zu neuem Lebensglück verhelfen kann? Dr. Fitzpatrick kümmert sich außerdem um die zweijährige Katze Siam, die von einem Van angefahren wurde. Doch es ist unklar, ob sie nach der OP die volle Funktionstüchtigkeit ihres Beines zurückerlangen wird.
Genre: Dokumentation, Tiere
Produktion: GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021