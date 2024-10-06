Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 9: Lola, Molly und Brandi
46 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12
Hündin Lola ist Mikes ganzer Stolz. Die zehnjährige Beagle-Dame hat mit Schmerzen in den Beinen zu kämpfen. Kann Dr. Fitzpatrick herausfinden, was dem Vierbeiner wirklich fehlt? Derweil warten auch Jon und Helen mit Labrador Brandi in der Praxis auf eine schnelle Behandlung. Die Hündin leidet an Knochenkrebs und könnte deshalb sogar ein Bein verlieren. Nun setzen ihre Besitzer alle Hoffnungen in die Ärzte.
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021