Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Raz, Oscar und Korky

sixxStaffel 5Folge 4vom 11.01.2026
Raz, Oscar und Korky

Raz, Oscar und KorkyJetzt kostenlos streamen

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 4: Raz, Oscar und Korky

47 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Noel bekommt diesmal Besuch vom sechs Monate alten Labrador Oscar, der sehr verspielt ist. Die Besitzer machen sich allerdings Sorgen um seine Gelenke. Lynne und David haben einen weiten Weg auf sich genommen, um ihren Hund Raz von Dr. Fitzpatrick untersuchen zu lassen. Der russische schwarze Terrier hat ein bösartiges Geschwür in seinem linken Bein. Außerdem: Notfallpatient Korky ist angefahren worden. Der Kater leidet offenbar unter starken Schmerzen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
sixx
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Alle 3 Staffeln und Folgen