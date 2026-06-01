Safaro Special South AfricaJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 10: Safaro Special South Africa
47 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 6
Dr. Noel Fitzpatrick verlässt seine Komfort-Zone und reist nach Südafrika, um mit seiner langjährigen Erfahrung als Tierarzt den Wildtieren zu helfen. Er behandelt verletzte, in Gefangenschaft vernachlässigte und durch Wilderei bedrohte Tiere. Zusätzlich lernt er viele Menschen kennen, von denen er sich neues Wissen aneignet.
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Alle Staffeln im Überblick
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8, Season 2020: Banijay Rights Limited