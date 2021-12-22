Der (T)Raumdesigner: Kleines Geld - große Wirkung
Folge vom 22.12.2021: Episode 2
45 Min.Folge vom 22.12.2021Ab 12
In Horn-Bad Meinberg lebt Julia mit ihrem Mann und ihrer Tochter in einem alten Fachwerkhaus. Allerdings fehlt es der kleinen Terrasse neben dem Esszimmer an Gemütlichkeit, damit die Familie hier gemeinsam Zeit verbringen kann. Kann Guido Heinz Frinken mit max. 1.000 Euro einen Outdoor-Bereich zum Wohlfühlen designen? Eine ganz andere Herausforderung wartet in Mönchengladbach: In einer WG im alten Industriegebiet wünschen sich fünf Bewohner mehr Struktur für die Gemeinschaftsküche. Und trotzdem soll der Charme nicht verloren gehen. Eine große Aufgabe für den Set-Designer, denn eine Küche für kleines Geld scheint fast unmöglich. Kann er diesem Raum mit seinen Ideen trotzdem zu neuem Glanz verhelfen?
