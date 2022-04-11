Der (T)Raumdesigner: Kleines Geld - große Wirkung
Folge vom 11.04.2022: Episode 6
45 Min.Folge vom 11.04.2022Ab 12
Kathrin lebt in Hannover in einer 2-Zimmer-Altbauwohnung und wünscht sich im Wohnzimmer ein Makeover. Die Herausforderung liegt darin, dass der Raum zum Fenster hin schmaler wird und sehr beengt und düster wirkt. Guido plant die Umgestaltung mit einem Arbeitsplatz und einem Schlafsofa – für maximal 1.000 Euro. Eine Familie wohnt in einem Reihenhaus in Kerpen. An Platz mangelt es ihnen nicht, doch dem Esszimmer fehlt es eindeutig an Wohlfühlatmosphäre. Die Eltern möchten gerne etwas ändern, wissen aber nicht, was. Kann Guido ihnen helfen, aus dem langweiligen Durchgangszimmer ein Esszimmer für die ganze Familie zu machen?
Genre:Dokumentation, Heimwerken
